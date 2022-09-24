В России утвердили введение единых общеобразовательных программ

Законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах Госдума приняла 14 сентября, 21 сентября его одобрил Совет Федерации. Согласно документу, в начальной школе единые программы появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру. Для средней школы обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Единые общеобразовательные программы планируется ввести в школах с 1 сентября 2023 г. К 1 января Минпросвещения РФ должно разработать и утвердить учебные материалы. Также изменения коснутся разработки учебников. Теперь утверждать учебники и делать госзаказ будет Минпросвещения.