В России утвердили введение единых общеобразовательных программ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает введение единых общеобразовательных программ в школах, а также введение полномочий Минпросвещения РФ на госзаказы и пособия для учебных заведений. Документ в субботу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в закон «Об образовании в РФ» и статью закона «Об обязательных требованиях в РФ».
Законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах Госдума приняла 14 сентября, 21 сентября его одобрил Совет Федерации. Согласно документу, в начальной школе единые программы появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру. Для средней школы обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Единые общеобразовательные программы планируется ввести в школах с 1 сентября 2023 г. К 1 января Минпросвещения РФ должно разработать и утвердить учебные материалы. Также изменения коснутся разработки учебников. Теперь утверждать учебники и делать госзаказ будет Минпросвещения.
В июле в Минпросвещения сообщили, что в школах появятся новые учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Новые ФГОСы призваны конкретизировать содержание изучаемых предметов.
В сентябре министерство опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОСы среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10-11 классов на уроках истории будут изучать спецоперацию России на Украине.