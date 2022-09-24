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В России утвердили введение единых общеобразовательных программ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает введение единых общеобразовательных программ в школах, а также введение полномочий Минпросвещения РФ на госзаказы и пособия для учебных заведений. Документ в субботу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон «Об образовании в РФ» и статью закона «Об обязательных требованиях в РФ».

Законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах Госдума приняла 14 сентября, 21 сентября его одобрил Совет Федерации. Согласно документу, в начальной школе единые программы появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру. Для средней школы обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Единые общеобразовательные программы планируется ввести в школах с 1 сентября 2023 г. К 1 января Минпросвещения РФ должно разработать и утвердить учебные материалы. Также изменения коснутся разработки учебников. Теперь утверждать учебники и делать госзаказ будет Минпросвещения.

В июле в Минпросвещения сообщили, что в школах появятся новые учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Новые ФГОСы призваны конкретизировать содержание изучаемых предметов.

В сентябре министерство опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОСы среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10-11 классов на уроках истории будут изучать спецоперацию России на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных