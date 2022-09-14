В Госдуме приняли закон о единых общеобразовательных программах
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Поправки были внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 1 федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ».
В начальной школе единые базовые программы появятся по русскому языку, чтению и окружающему миру. Для средней школы обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.
«Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Единые общеобразовательные программы планируется ввести в школах с 1 сентября 2023 г. К 1 января Минпросвещения РФ должно разработать и утвердить учебные материалы. Также изменения коснутся разработки учебников. Теперь утверждать учебники и делать госзаказ будет Минпросвещения.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отметил, что нововведение позволит родителям отказаться от услуг репетиторов для детей. Он уточнил, что теперь итоговая аттестация будет идти строго по единым программам.
В июле в Минпросвещения сообщили, что в школах появятся новые учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Новые ФГОСы призваны конкретизировать содержание изучаемых предметов.
Кроме того, со следующего года в школах появится новый предмет для учеников 5-9 классов — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Новый предмет станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», который проходят ученики четвертых классов.
Также на этой неделе министерство опубликовало приказ с внесенными изменениями во ФГОСы среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10-11 классов на уроках истории будут изучать специальную военную операцию на Украине.
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