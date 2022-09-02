В школах появится предмет по основам духовно-нравственной культуры народов России
Со следующего года в российских школах введут новый учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учеников 5-9 классов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В сообщении отмечается, что предмет будет вводиться постепенно, начиная с пятого класса. Его включение в программу связано с изменениями в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Уточняется, что по новым ФГОС школьников начали учить с 1 сентября этого года.
Основы духовно-нравственной культуры народов России изучались в школах и ранее. Материал стал обязательной частью программы для 5-9 классов с 1 сентября 2015 г. Однако отдельным предметом не был. Основы духовно-нравственной культуры проходили через учебные курсы по выбору за счет часов части учебного плана.
Новый предмет станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», который проходят ученики четвертых классов. В рамках курса школьники могут выбрать один из шести модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики.
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