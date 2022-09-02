В школах появится предмет по основам духовно-нравственной культуры народов России

В сообщении отмечается, что предмет будет вводиться постепенно, начиная с пятого класса. Его включение в программу связано с изменениями в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Уточняется, что по новым ФГОС школьников начали учить с 1 сентября этого года.