Вопросы о присоединении новых регионов к России не будут включены в ЕГЭ 2023 года

Вопросы, связанные с принятием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также территорий Запорожской и Херсонской областей в состав России, не планируют включать в ЕГЭ по истории по итогам этого учебного года, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.