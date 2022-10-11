Вопросы о присоединении новых регионов к России не будут включены в ЕГЭ 2023 года
Вопросы, связанные с принятием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также территорий Запорожской и Херсонской областей в состав России, не планируют включать в ЕГЭ по истории по итогам этого учебного года, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«Указанные вопросы не планируются к включению в контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2023 г.», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что негосударственные ресурсы по подготовке к ЕГЭ, в том числе сайт «Решу ЕГЭ», не относятся к Рособрнадзору: ведомство не несет ответственности за подобные материалы.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что на сайтах по подготовке к ЕГЭ 2023 г. якобы появились задания по истории с вопросами о принятии новых регионов в состав России.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября Путин подписал федеральные законы о принятии новых территорий в состав России.
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