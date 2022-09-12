Минпросвещения: СВО на Украине будет обсуждаться на внеурочных занятиях в школах
Тема о спецоперации на Украине не исключена из внеурочных занятий «Разговоры о важном» в российских школах, она распределена, заявил на заседании комитета Госдумы по просвещению глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщил ТАСС.
«Кто-то говорил, СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания по специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», – сказал Кравцов.
Ранее днем Минпросвещения опубликовало приказ с внесенными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Согласно документу, в рамках базового курса истории школьники должны знать причины и следствия распада СССР, о возрождении Российской Федерации как мировой державы, о воссоединении Крыма с Россией и спецоперации на Украине.
В конце июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект поправок для ФГОСа. Согласно документу, школьникам предлагалось изучать причины и следствия спецоперации.
Также в апреле глава Рособрнадзора Анзор Музаев допускал, что в будущем в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) могут появиться задания по спецоперации.
Предполагалось, что обсуждение спецоперации будет проходить и в рамках «Разговоров о важном». Так, согласно методичке, 12 сентября на уроке «Наша страна — Россия» школьникам 5-7 классов должны были рассказать о целях и причинах спецоперации. Но позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.