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Общество

В Минпросвещения допустили, что участники СВО смогут преподавать ОБЖ в школах

Ведомости

Участники спецоперации могут впоследствии вести уроки основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах, в частности, курс начальной военной подготовки. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняет свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, пройдя определенную переподготовку», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос о преподавательском составе курса начальной военной подготовки.

С 1 сентября 2023 г. в школах в рамках уроков ОБЖ появится курс начальной военной подготовки. Как отметил Кравцов, программа уже утверждена, также есть учебники по этому предмету.

В Минпросвещения ранее говорили, что данный модуль в школах введут после одобрения родителей. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, опубликованным 18 января, 62% россиян инициативу поддерживают, против выступают 23%. 

Курс по начальной военной подготовке в школах ведомство разрабатывало еще с начала ноября 2022 г. В октябре с такой инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне. В Минобороны также поддержали возвращение начальной военной подготовки в школах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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