В Минпросвещения допустили, что участники СВО смогут преподавать ОБЖ в школах
Участники спецоперации могут впоследствии вести уроки основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах, в частности, курс начальной военной подготовки. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
«Я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняет свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, пройдя определенную переподготовку», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос о преподавательском составе курса начальной военной подготовки.
С 1 сентября 2023 г. в школах в рамках уроков ОБЖ появится курс начальной военной подготовки. Как отметил Кравцов, программа уже утверждена, также есть учебники по этому предмету.
В Минпросвещения ранее говорили, что данный модуль в школах введут после одобрения родителей. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, опубликованным 18 января, 62% россиян инициативу поддерживают, против выступают 23%.
Курс по начальной военной подготовке в школах ведомство разрабатывало еще с начала ноября 2022 г. В октябре с такой инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне. В Минобороны также поддержали возвращение начальной военной подготовки в школах.