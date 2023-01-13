Начальную военную подготовку в школах введут после одобрения родителей

Курс по начальной военной подготовке в школах ведомство разрабатывало еще с начала ноября. В октябре с такой инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне. В Минобороны также поддержали возвращение начальной военной подготовки в школах.