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Начальную военную подготовку в школах введут после одобрения родителей

Ведомости

Российские школы введут модуль начальной военной подготовки после одобрения родителей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Министр [просвещения России Сергей Кравцов] сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки», — сказано в сообщении.

Кравцов также отметил, что в приграничных регионах, где есть угроза безопасности детей, обучение продолжается в дистанционном формате. Это вынужденная мера, подчеркнул он. 

22 декабря 2022 г. Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. Школы перейдут на эту программу с 1 сентября.

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Курс по начальной военной подготовке в школах ведомство разрабатывало еще с начала ноября. В октябре с такой инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне. В Минобороны также поддержали возвращение начальной военной подготовки в школах.

Ранее сообщалось, что школы смогут вводить курсы по начальной военной подготовке с 5 по 9 классы и практические полевые занятия для старшеклассников по своему усмотрению. На освоение программы «Основы военной подготовки» отведено 335 академических часов, также она предусматривает полевые занятия для учеников 10 класса общим сроком в 12 учебных дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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