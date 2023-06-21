В России могут переименовать уроки ОБЖ
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об обсуждении возможности переименования уроков Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Основы безопасности и защита Родины.
«[ОБЖ] включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире. Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. <...> Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины"», – сказал министр в интервью «РИА Новостям».
По словам Кравцова, программа уроков ОБЖ сейчас включает вопросы оказания различной помощи, а также действия при природных и техногенных катастрофах.
В январе Кравцов сообщил о введении модуля начальной военной подготовки в российских школах. Уточнялось, что модуль будет вводиться после одобрения родителей школьников.
8 июня сообщалось, что издательство «Просвещение» представило учебник по ОБЖ с модулем начальной военной подготовки для 10 класса. Модуль включает параграфы, посвященные строевой подготовке, воинскому приветствию, а также правилам обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою и по оказанию первой помощи в бою.