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В России могут переименовать уроки ОБЖ

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Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об обсуждении возможности переименования уроков Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Основы безопасности и защита Родины.

«[ОБЖ] включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире. Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. <...> Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины"», – сказал министр в интервью «РИА Новостям».

По словам Кравцова, программа уроков ОБЖ сейчас включает вопросы оказания различной помощи, а также действия при природных и техногенных катастрофах.

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В январе Кравцов сообщил о введении модуля начальной военной подготовки в российских школах. Уточнялось, что модуль будет вводиться после одобрения родителей школьников.

8 июня сообщалось, что издательство «Просвещение» представило учебник по ОБЖ с модулем начальной военной подготовки для 10 класса. Модуль включает параграфы, посвященные строевой подготовке, воинскому приветствию, а также правилам обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою и по оказанию первой помощи в бою.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных