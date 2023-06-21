В России могут переименовать уроки ОБЖ

«[ОБЖ] включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире. Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. <...> Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины"», – сказал министр в интервью «РИА Новостям».