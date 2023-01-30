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Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября

Ведомости

Новый учебник с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах со следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», – сказал глава Минпросвещения на лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».

Кравцов отметил, что раздел про цели и задачи спецоперации уже есть в программе курса по истории. В новом разрабатываемом учебнике будут подробно изложены причины и задачи СВО, сказал министр.

В середине декабря Кравцов сообщил, что помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории. По его словам, на его написание потребуется около года.

12 сентября был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др.

Ранее по теме: Минпросвещения включило СВО в школьную программу по истории

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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