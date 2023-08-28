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Общество

Минпросвещения разработало план воспитательной работы на этот учебный год

Ведомости

Минпросвещения России разработало примерный план воспитательной работы для школ, лицеев, гимназий, колледжей и образовательных организаций, не имеющих госаккредитации, сообщается на сайте ведомства.

«Воспитательная работа – это всегда системно выстроенный процесс, поэтому образовательным организациям так важно включать в него важнейшие проекты и мероприятия федерального уровня, добавляя к ним события на уровне региона и внутришкольные активности», – прокомментировал план министр просвещения Сергей Кравцов.

План состоит из перечня памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством России, а также дополнительного перечня мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы. В него входят 67 мероприятий, включая детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», конкурс «Большая перемена», конкурс сочинений «Без срока давности», программу «Орлята России» и др.

Как отметил Кравцов, особое внимание при разработке плана было уделено проектам, позволяющим школьникам развивать свои таланты. В министерстве также отметили, что школы и колледжи могут использовать этот план для проработки собственных, дополняя их мероприятиями и юбилейными датами, отсутствующими в федеральном календарном плане.

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1 сентября 2020 г. в России вступил в силу президентский закон о воспитательной составляющей в школьном образовании, по которому с 2021 г. система воспитания в школах стала обязательной. Летом того же года по предложению президента Владимира Путина в школах начали вводить должность советника директора по воспитательной работе. В апреле 2022 г. он предложил распространить этот опыт на всю страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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