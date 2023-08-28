Минпросвещения разработало план воспитательной работы на этот учебный год

1 сентября 2020 г. в России вступил в силу президентский закон о воспитательной составляющей в школьном образовании, по которому с 2021 г. система воспитания в школах стала обязательной. Летом того же года по предложению президента Владимира Путина в школах начали вводить должность советника директора по воспитательной работе. В апреле 2022 г. он предложил распространить этот опыт на всю страну.