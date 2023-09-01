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Общество

Более 200 человек решили вступить в «Дружину» после атаки на аэропорт Пскова

Ведомости

В Псковской области более 200 человек подали заявления на вступление в отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» после атаки на аэропорт. Всего отряд насчитывает более 800 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это говорит о том, что люди понимают ситуацию и готовы тратить свое личное время для того, чтобы принимать участие в соответствующих мероприятиях и помогать обеспечивать безопасность наших объектов», – объяснил Ведерников.

Ведерников также поручил сформировать специальные дежурные группы для патрулирования важных объектов, в том числе аэропорта и приграничных территорий.

Заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов уточнил, что за утро 1 сентября в организацию поступило 50 обращений. Всего по области сформировано 11 отделений «Дружины».

Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76. 30 августа в аэропорту отменили все рейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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