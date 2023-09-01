Более 200 человек решили вступить в «Дружину» после атаки на аэропорт Пскова
В Псковской области более 200 человек подали заявления на вступление в отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» после атаки на аэропорт. Всего отряд насчитывает более 800 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Это говорит о том, что люди понимают ситуацию и готовы тратить свое личное время для того, чтобы принимать участие в соответствующих мероприятиях и помогать обеспечивать безопасность наших объектов», – объяснил Ведерников.
Ведерников также поручил сформировать специальные дежурные группы для патрулирования важных объектов, в том числе аэропорта и приграничных территорий.
Заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов уточнил, что за утро 1 сентября в организацию поступило 50 обращений. Всего по области сформировано 11 отделений «Дружины».
Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76. 30 августа в аэропорту отменили все рейсы.