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Общество

МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах

Ведомости

Информация о запрете на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ряд СМИ и интернет-изданий ошибочно интерпретировали содержание постановления правительства Российской Федерации <...> В частности, в них утверждалось, что с 1 сентября введен полный запрет на установку видеорегистраторов и других гаджетов на лобовое стекло автомобилей и административная ответственность за их установку», – сообщила Волк, ее слова привело «МВД Медиа».

Она уточнила, что «в части детализации видов нарушений обзорности» транспортных средств изменений не произошло. Согласно постановлению, эксплуатация машины запрещается в случае установки тех предметов на лобовое стекло, которые мешают обзорности. Видеорегистраторы под ограничения не подпадают.

«Призываем представителей СМИ и блогеров внимательно изучать содержание информационных сообщений МВД России, не допускать их произвольного трактования, воздержаться от некорректных броских заголовков, вводящих в заблуждение читателей», – подчеркнула Волк.

Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) водителям может грозить штраф в размере 500 руб. Это касается в том числе ограничения зоны обзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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