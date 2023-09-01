МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах
Информация о запрете на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Ряд СМИ и интернет-изданий ошибочно интерпретировали содержание постановления правительства Российской Федерации <...> В частности, в них утверждалось, что с 1 сентября введен полный запрет на установку видеорегистраторов и других гаджетов на лобовое стекло автомобилей и административная ответственность за их установку», – сообщила Волк, ее слова привело «МВД Медиа».
Она уточнила, что «в части детализации видов нарушений обзорности» транспортных средств изменений не произошло. Согласно постановлению, эксплуатация машины запрещается в случае установки тех предметов на лобовое стекло, которые мешают обзорности. Видеорегистраторы под ограничения не подпадают.
«Призываем представителей СМИ и блогеров внимательно изучать содержание информационных сообщений МВД России, не допускать их произвольного трактования, воздержаться от некорректных броских заголовков, вводящих в заблуждение читателей», – подчеркнула Волк.
Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) водителям может грозить штраф в размере 500 руб. Это касается в том числе ограничения зоны обзора.