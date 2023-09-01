МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах

«Ряд СМИ и интернет-изданий ошибочно интерпретировали содержание постановления правительства Российской Федерации <...> В частности, в них утверждалось, что с 1 сентября введен полный запрет на установку видеорегистраторов и других гаджетов на лобовое стекло автомобилей и административная ответственность за их установку», – сообщила Волк, ее слова привело «МВД Медиа».