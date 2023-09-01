МОК запретил россиянам и белорусам выступать на Азиатских играх в Ханчжоу

Издание отмечает, что во время Генеральной ассамблеи в июле ОСА согласился допустить до 500 спортсменов из двух стран на соревнования в Ханчжоу, однако их участие подлежало одобрению МОК. При этом позднее Олимпийский совет Азии заявил, что «никаких российских и белорусских спортсменов» на Азиатских играх не будет, подчеркнув, что это решение МОК, а не ОСА.