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МОК запретил россиянам и белорусам выступать на Азиатских играх в Ханчжоу

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский совет Азии (ОСА) заявили, что спортсменам из России и Белоруссии не разрешается участвовать в Азиатских играх, которые начинаются 23 сентября в китайском Ханчжоу, сообщает The Indian Express.

Издание отмечает, что во время Генеральной ассамблеи в июле ОСА согласился допустить до 500 спортсменов из двух стран на соревнования в Ханчжоу, однако их участие подлежало одобрению МОК. При этом позднее Олимпийский совет Азии заявил, что «никаких российских и белорусских спортсменов» на Азиатских играх не будет, подчеркнув, что это решение МОК, а не ОСА.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 г. рассматривалась на Олимпийском саммите в декабре 2022 г., но оказалась невыполнимой по техническим причинам», – сообщил МОК.

Запрет станет препятствием для всех спортсменов двух стран, стремящихся пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже через турниры в Азии, пишет The Indian Express.

В январе 2023 г. OCA предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Азиатских играх 2023 г. при соблюдении условий Международного олимпийского комитета. МОК предложил допустить россиян, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 г. Соревнования должны были состояться год назад, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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