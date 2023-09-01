МОК запретил россиянам и белорусам выступать на Азиатских играх в Ханчжоу
Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский совет Азии (ОСА) заявили, что спортсменам из России и Белоруссии не разрешается участвовать в Азиатских играх, которые начинаются 23 сентября в китайском Ханчжоу, сообщает The Indian Express.
Издание отмечает, что во время Генеральной ассамблеи в июле ОСА согласился допустить до 500 спортсменов из двух стран на соревнования в Ханчжоу, однако их участие подлежало одобрению МОК. При этом позднее Олимпийский совет Азии заявил, что «никаких российских и белорусских спортсменов» на Азиатских играх не будет, подчеркнув, что это решение МОК, а не ОСА.
«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 г. рассматривалась на Олимпийском саммите в декабре 2022 г., но оказалась невыполнимой по техническим причинам», – сообщил МОК.
Запрет станет препятствием для всех спортсменов двух стран, стремящихся пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже через турниры в Азии, пишет The Indian Express.
В январе 2023 г. OCA предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Азиатских играх 2023 г. при соблюдении условий Международного олимпийского комитета. МОК предложил допустить россиян, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 г. Соревнования должны были состояться год назад, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.