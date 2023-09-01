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Суд отправил под домашний арест автора Telegram-канала по делу о фейках об армии

Ведомости

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина сроком до 28 октября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что Куршину предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

Блогер был задержан 31 августа в Москве на Ленинградском вокзале. В случае если его вина будет доказана в суде, Куршину грозит до 10 лет лишения свободы.

В своем Telegram-канале он пишет о том, что с 2014 по 2015 г. он воевал на стороне ДНР под позывным «Москва». Блог насчитывает свыше 87 000 подписчиков, в нем отражена новостная повестка, в особенности события СВО.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали две публикации в канале от сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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