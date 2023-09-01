Суд отправил под домашний арест автора Telegram-канала по делу о фейках об армии
Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина сроком до 28 октября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
В суде уточнили, что Куршину предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).
Блогер был задержан 31 августа в Москве на Ленинградском вокзале. В случае если его вина будет доказана в суде, Куршину грозит до 10 лет лишения свободы.
В своем Telegram-канале он пишет о том, что с 2014 по 2015 г. он воевал на стороне ДНР под позывным «Москва». Блог насчитывает свыше 87 000 подписчиков, в нем отражена новостная повестка, в особенности события СВО.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали две публикации в канале от сентября 2022 г.