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Историка Гарбузова уволили с поста директора Института США и Канады РАН

Ведомости

Историка и политолога Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН). Эту информацию он подтвердил ТАСС.

«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая – по инициативе учредителя, она вот так формулируется», – сказал Гарбузов.

Информация об увольнении Гарбузова ранее появилась в соцсетях. Отстранение историка от должности директора института произошло на фоне выхода 29 августа его статьи в «Независимой газете». В ней Гарбузов рассуждает об «утраченных иллюзиях уходящей эпохи» и «тезисах тотальной государственной пропаганды».

Гарбузов начал свою карьеру в Институте США и Канады РАН в 2000 г. с должности заведующего отделом внутриполитических исследований. В 2006 г. он был избран заместителем директора учреждения и курировал исследования по внутриполитическим и социально-политическим проблемам США. Главой института Гарбузов стал в 2016 г.

Историк является автором более 100 научных и научно-популярных публикаций по проблемам теории и практики современного американского консерватизма, отношений государства и общества, внутренней и внешней политики США и др. Гарбузов также участвовал подготовке информационно-аналитических материалов для федеральных органов государственной власти, в том числе администрации президента и Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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