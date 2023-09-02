Историка Гарбузова уволили с поста директора Института США и Канады РАН

Гарбузов начал свою карьеру в Институте США и Канады РАН в 2000 г. с должности заведующего отделом внутриполитических исследований. В 2006 г. он был избран заместителем директора учреждения и курировал исследования по внутриполитическим и социально-политическим проблемам США. Главой института Гарбузов стал в 2016 г.