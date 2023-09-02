Историка Гарбузова уволили с поста директора Института США и Канады РАН
Историка и политолога Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН). Эту информацию он подтвердил ТАСС.
«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая – по инициативе учредителя, она вот так формулируется», – сказал Гарбузов.
Информация об увольнении Гарбузова ранее появилась в соцсетях. Отстранение историка от должности директора института произошло на фоне выхода 29 августа его статьи в «Независимой газете». В ней Гарбузов рассуждает об «утраченных иллюзиях уходящей эпохи» и «тезисах тотальной государственной пропаганды».
Гарбузов начал свою карьеру в Институте США и Канады РАН в 2000 г. с должности заведующего отделом внутриполитических исследований. В 2006 г. он был избран заместителем директора учреждения и курировал исследования по внутриполитическим и социально-политическим проблемам США. Главой института Гарбузов стал в 2016 г.
Историк является автором более 100 научных и научно-популярных публикаций по проблемам теории и практики современного американского консерватизма, отношений государства и общества, внутренней и внешней политики США и др. Гарбузов также участвовал подготовке информационно-аналитических материалов для федеральных органов государственной власти, в том числе администрации президента и Госдумы.