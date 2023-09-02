Умер солист Большого театра Максим Пастер

Пастер – уроженец Харькова, в 1994 г. окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища, а в 2003 г. – вокальный факультет Харьковского государственного института искусств. В 2003 г. дебютировал в Национальной опере Украины им. Т. Шевченко, но уже в том же году выступил в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы «Руслан и Людмила». В 2004 г. был принят в оперную труппу.