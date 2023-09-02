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Умер солист Большого театра Максим Пастер

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Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер умер 1 сентября во время отпуска в Махачкале в возрасте 47 лет, сообщается на сайте театра.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой», – говорится в сообщении.

Причина смерти Пастера не называется, церемония прощания пройдет 6 сентября, о ее месте и времени будет сообщено позднее.

Пастер – уроженец Харькова, в 1994 г. окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища, а в 2003 г. – вокальный факультет Харьковского государственного института искусств. В 2003 г. дебютировал в Национальной опере Украины им. Т. Шевченко, но уже в том же году выступил в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы «Руслан и Людмила». В 2004 г. был принят в оперную труппу.

Репертуар Пастера включал в себя партии князя Василия Шуйского в опере «Борис Годунов», первого корабельщика в «Сказке о царе султане», второго иудея в «Саломее» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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