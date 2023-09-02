Умер солист Большого театра Максим Пастер
Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер умер 1 сентября во время отпуска в Махачкале в возрасте 47 лет, сообщается на сайте театра.
«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой», – говорится в сообщении.
Причина смерти Пастера не называется, церемония прощания пройдет 6 сентября, о ее месте и времени будет сообщено позднее.
Пастер – уроженец Харькова, в 1994 г. окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища, а в 2003 г. – вокальный факультет Харьковского государственного института искусств. В 2003 г. дебютировал в Национальной опере Украины им. Т. Шевченко, но уже в том же году выступил в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы «Руслан и Людмила». В 2004 г. был принят в оперную труппу.
Репертуар Пастера включал в себя партии князя Василия Шуйского в опере «Борис Годунов», первого корабельщика в «Сказке о царе султане», второго иудея в «Саломее» и др.