Супруга актера Янина опровергла информацию о его смерти
Российский актер театра и кино Алексей Янин находится в коме в тяжелом состоянии, информация о его смерти не соответствует действительности. Об этом сообщила супруга артиста Дарья Клюшникова в социальных сетях.
«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибочной. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — рассказала она в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Клюшникова пояснила Telegram-каналу Baza, что ложную информацию о смерти мужа она получила от ритуальных агентов, которые ссылались на НИИ Склифосовского, при этом до больницы семья дозвониться не смогла, чтобы подтвердить эти данные. О том, что сообщения о смерти Янина не соответствуют действительности, родственники узнали только позже.
Ранее 2 сентября Российский академический молодежный театр (РАМТ) сообщил о смерти Янина в возрасте 40 лет. Отмечалось, что он долгие годы боролся с последствиями тяжелого инсульта.