Супруга актера Янина опровергла информацию о его смерти

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибочной. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — рассказала она в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).