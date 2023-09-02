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Общество

Супруга актера Янина опровергла информацию о его смерти

Ведомости

Российский актер театра и кино Алексей Янин находится в коме в тяжелом состоянии, информация о его смерти не соответствует действительности. Об этом сообщила супруга артиста Дарья Клюшникова в социальных сетях.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибочной. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — рассказала она в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Клюшникова пояснила Telegram-каналу Baza, что ложную информацию о смерти мужа она получила от ритуальных агентов, которые ссылались на НИИ Склифосовского, при этом до больницы семья дозвониться не смогла, чтобы подтвердить эти данные. О том, что сообщения о смерти Янина не соответствуют действительности, родственники узнали только позже.

Ранее 2 сентября Российский академический молодежный театр (РАМТ) сообщил о смерти Янина в возрасте 40 лет. Отмечалось, что он долгие годы боролся с последствиями тяжелого инсульта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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