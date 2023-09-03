Минцифры предложило блокировать сайты с данными о способах обхода ограничений

В частности, в документ предлагается добавить абзац следующего содержания: «информации о способах, методах обеспечения доступа ‎к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ». VPN-сервисы, которыми россияне стали пользоваться после блокировки ряда СМИ и зарубежных соцсетей, в проекте не упоминаются.