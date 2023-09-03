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Общество

Минцифры предложило блокировать сайты с данными о способах обхода ограничений

Ведомости

Минцифры России предлагает разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России, следует из проекта ведомства, который 1 сентября был опубликован на государственном портале нормативных правовых актов.

На документ обратил внимание Telegram-канал «Код Дурова». Минцифры предлагает внести изменения в постановление правительства от 26 октября 2012 г. о реестре сайтов и их страниц, содержащих запрещенную информацию.

В частности, в документ предлагается добавить абзац следующего содержания: «информации о способах, методах обеспечения доступа ‎к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ». VPN-сервисы, которыми россияне стали пользоваться после блокировки ряда СМИ и зарубежных соцсетей, в проекте не упоминаются.

Документ находится на этапе общественного обсуждения, который должен завершиться 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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