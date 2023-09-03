Минцифры предложило блокировать сайты с данными о способах обхода ограничений
Минцифры России предлагает разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России, следует из проекта ведомства, который 1 сентября был опубликован на государственном портале нормативных правовых актов.
На документ обратил внимание Telegram-канал «Код Дурова». Минцифры предлагает внести изменения в постановление правительства от 26 октября 2012 г. о реестре сайтов и их страниц, содержащих запрещенную информацию.
В частности, в документ предлагается добавить абзац следующего содержания: «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ». VPN-сервисы, которыми россияне стали пользоваться после блокировки ряда СМИ и зарубежных соцсетей, в проекте не упоминаются.
Документ находится на этапе общественного обсуждения, который должен завершиться 15 сентября.