Арестованный глава ОМВД Басманного района Москвы просит освободить его из СИЗО
Защита заключенного под стражу начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева подала апелляционную жалобу, сообщил «Ведомостям» адвокат Евгений Гибадуллин.
«Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано, поскольку является незаконным и необоснованным», – заявил он. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.
31 августа Тушинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андреева до 2 октября 2023 г.
Гибадуллин в беседе с «Ведомостями» отметил, что обвинение Андрееву до сих пор не предъявлено. «Стороне защиты неясно, в чем конкретно подозревается Андреев, в чем заключается незаконность его действий», – заключил адвокат.
На момент избрания меры пресечения полицейский еще находился в должности начальника отдела МВД Басманного района Москвы.
Андреев был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По этой статье ему может грозить до четырех лет лишения свободы, если вина будет доказана в суде по существу.
В оглашенных в суде материалах следствия говорится, что Андреев подозревается в совершении преступления «против государства и власти, которое имеет коррупционный характер, с использованием должностных полномочий в личных интересах и в интересах иностранной некоммерческой организации на территории Латвийской Республики». Следователь в суде также сообщил, что подозреваемый мог совершить преступление с целью незаконного изъятия финансовых активов гражданина России Артема Зуева.
Следствие и прокуратура настаивали на помещении Андреева именно в СИЗО, поскольку, по их мнению, он может скрыться от следствия, используя свои профессиональные навыки и связи. Кроме того, в суде были представлены сведения о том, что Андреев уже пытался воспрепятствовать ходу расследования и оказывал давление на свидетеля. Уголовное дело против Андреева было возбуждено следственным управлением Следственного комитета России по северному району Москвы 2 августа. Спустя неделю его допросили в качестве свидетеля, а 30 августа задержали в Москве в статусе подозреваемого.
В рамках уголовного дела как свидетель проходит супруга Андреева.
Telegram-канал Baza писал, что он подозревается в незаконном возбуждении уголовных дел в интересах компании Tesida services limited Latvia за якобы похищенные денежные средства.
Главой ОМВД Басманного района Андреев был назначен в ноябре 2022 г.