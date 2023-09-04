Арестованный глава ОМВД Басманного района Москвы просит освободить его из СИЗО

Следствие и прокуратура настаивали на помещении Андреева именно в СИЗО, поскольку, по их мнению, он может скрыться от следствия, используя свои профессиональные навыки и связи. Кроме того, в суде были представлены сведения о том, что Андреев уже пытался воспрепятствовать ходу расследования и оказывал давление на свидетеля. Уголовное дело против Андреева было возбуждено следственным управлением Следственного комитета России по северному району Москвы 2 августа. Спустя неделю его допросили в качестве свидетеля, а 30 августа задержали в Москве в статусе подозреваемого.