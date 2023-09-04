World Aquatics утвердила критерии участия российских спортсменов в соревнованиях
Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в будущих мировых соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, сообщается на сайте организации.
Критерии включают отсутствие активной поддержки спецоперации и отсутствие национальных флагов и гимнов. Также к участию в каждом виде соревнований под эгидой World Aquatics будет допускаться не более одного индивидуального нейтрального спортсмена из России и одного из Беларуси.
«World Aquatics признает самоотверженность, преданность и талант спортсменов, независимо от их национальной принадлежности. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена», – сказал президент федерации Хусайн Аль Мусаллам.
В марте 2022 г. FINA (прежнее название федерации) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, хотя поначалу допускала их выступление в нейтральном статусе.