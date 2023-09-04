World Aquatics утвердила критерии участия российских спортсменов в соревнованиях

Критерии включают отсутствие активной поддержки спецоперации и отсутствие национальных флагов и гимнов. Также к участию в каждом виде соревнований под эгидой World Aquatics будет допускаться не более одного индивидуального нейтрального спортсмена из России и одного из Беларуси.