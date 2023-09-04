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World Aquatics утвердила критерии участия российских спортсменов в соревнованиях

Ведомости

Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в будущих мировых соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, сообщается на сайте организации.

Критерии включают отсутствие активной поддержки спецоперации и отсутствие национальных флагов и гимнов. Также к участию в каждом виде соревнований под эгидой World Aquatics будет допускаться не более одного индивидуального нейтрального спортсмена из России и одного из Беларуси. 

«World Aquatics признает самоотверженность, преданность и талант спортсменов, независимо от их национальной принадлежности. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена», – сказал президент федерации Хусайн Аль Мусаллам.

В марте 2022 г. FINA (прежнее название федерации) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, хотя поначалу допускала их выступление в нейтральном статусе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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