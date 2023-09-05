В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов
В аэропортах Москвы в период с 02:00 до 07:00 в совокупности задержали на прилет и вылет 53 рейса, следует из информации на онлайн-табло аэропортов.
Согласно данным на онлайн-табло «Внуково», задержаны 16 рейсов на вылет, еще один отменен, девять рейсов приземлились с опозданием, два из них были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Данные онлайн-табло этого аэропорта свидетельствуют о том, что три рейса прилетели с задержкой, шесть – были задержаны на вылет. Аналогичная ситуация сложилась и в «Шереметьево», где на вылет были задержаны семь самолетов, а на прилет – 12.
В Росавиации сообщили, что все аэропорты Москвы и «Жуковский» в Подмосковье работают в штатном режиме с 07:30 мск. В ведомстве отметили, что ранее ограничения вводились в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». «В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов “Внуково” и “Шереметьево”, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения», – сказано в сообщении.
Ночью 5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотники в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам Собянина, один бытовой объект получил повреждения при падении обломков дрона в Истринском районе.