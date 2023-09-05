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Общество

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов

Ведомости

В аэропортах Москвы в период с 02:00 до 07:00 в совокупности задержали на прилет и вылет 53 рейса, следует из информации на онлайн-табло аэропортов.

Согласно данным на онлайн-табло «Внуково», задержаны 16 рейсов на вылет, еще один отменен, девять рейсов приземлились с опозданием, два из них были перенаправлены в аэропорт «Домодедово». Данные онлайн-табло этого аэропорта свидетельствуют о том, что три рейса прилетели с задержкой, шесть – были задержаны на вылет. Аналогичная ситуация сложилась и в «Шереметьево», где на вылет были задержаны семь самолетов, а на прилет – 12.

В Росавиации сообщили, что все аэропорты Москвы и «Жуковский» в Подмосковье работают в штатном режиме с 07:30 мск. В ведомстве отметили, что ранее ограничения вводились в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». «В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов “Внуково” и “Шереметьево”, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения», – сказано в сообщении.

Ночью 5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотники в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам Собянина, один бытовой объект получил повреждения при падении обломков дрона в Истринском районе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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