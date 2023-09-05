РБК: запуск станции метро «Аэропорт Внуково» состоится 6 сентября
О готовности завершить строительство станции метро «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии мэр Москвы Сергей Собянин говорил в марте этого года. По его словам, у пассажиров появится возможность «прямо со станции зайти в терминал аэропорта». Она будет украшена изображениями гражданских самолетов конструкторского бюро «Туполев», в честь которого и назван аэропорт.
21 июня Собянин анонсировал открытие новой станции метро до конца этого года. В конце июля мэр Москвы сообщил, что запуск станции состоится в ближайшие месяцы.
Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» составляет 5,2 км. Ожидается, что конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.