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РБК: запуск станции метро «Аэропорт Внуково» состоится 6 сентября

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Станция метро «Аэропорт Внуково» будет запущена 6 сентября. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

О готовности завершить строительство станции метро «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии мэр Москвы Сергей Собянин говорил в марте этого года. По его словам, у пассажиров появится возможность «прямо со станции зайти в терминал аэропорта». Она будет украшена изображениями гражданских самолетов конструкторского бюро «Туполев», в честь которого и назван аэропорт. 

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21 июня Собянин анонсировал открытие новой станции метро до конца этого года. В конце июля мэр Москвы сообщил, что запуск станции состоится в ближайшие месяцы. 

Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» составляет 5,2 км. Ожидается, что конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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