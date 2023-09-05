Лукашенко запретил выдавать белорусские паспорта за границей
Белорусские диппредставительства и консульские учреждения больше не будут выдавать паспорта гражданам республики за границей. Указ об этом подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
То же самое касается обмена и продления паспорта. Согласно документу, теперь сделать это можно будет только в органах внутренних дел по месту последней регистрации.
Правительство Белоруссии должно привести все нормативные акты в соответствие с указом в течение трех месяцев, сказано в документе. Указ вступит в силу после опубликования на Национальном правовом интернет-портале республики.
Ранее президентский указ «О документировании населения Республики Беларусь», одобренный в 2008 г., содержал пункты, согласно которым граждане, постоянно проживающие за рубежом и стоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в белорусском посольстве или консульском учреждении.