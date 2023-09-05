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Общество

Лукашенко запретил выдавать белорусские паспорта за границей

Ведомости

Белорусские диппредставительства и консульские учреждения больше не будут выдавать паспорта гражданам республики за границей. Указ об этом подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

То же самое касается обмена и продления паспорта. Согласно документу, теперь сделать это можно будет только в органах внутренних дел по месту последней регистрации. 

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Правительство Белоруссии должно привести все нормативные акты в соответствие с указом в течение трех месяцев, сказано в документе. Указ вступит в силу после опубликования на Национальном правовом интернет-портале республики.

Ранее президентский указ «О документировании населения Республики Беларусь», одобренный в 2008 г., содержал пункты, согласно которым граждане, постоянно проживающие за рубежом и стоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в белорусском посольстве или консульском учреждении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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