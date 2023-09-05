СПЧ проведет конференцию к 75-летию Всеобщей декларации прав человека
21 ноября президентский Совет по правам человека (СПЧ) проведет в Москве международную конференцию, приуроченную к 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Об этом рассказал журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, конференция пройдет с участием иностранных участников, послов и ведущих российских специалистов.
Фадеев назвал Всеобщую декларацию прав человека очень важным документом, фактически положенным в основу второй главы Конституции.
«Доктрина прав и свобод тоже для нас становится органичной, и мы ни в коем случае не должны от нее отказываться», – подчеркнул он.
При этом Фадеев заявил, что тема прав человека «используется Западом для вмешательства во внутренние дела суверенных государств». «Иногда это обоснованно, иногда это фикция. И мы считаем, что не надо дискредитировать доктрину прав человека. Не надо превращать ее в обыденное оружие. Надо деликатнее относиться к этой доктрине. В том числе этот вопрос мы будем обсуждать на конференции», – сказал Фадеев.
Декларация была принята Генассамблеей ООН в Париже 10 декабря 1948 г. после Второй мировой войны. Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди независимо от своего гражданства, местожительства, пола, национальной или этнической принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, языка или какого-либо другого признака.