СПЧ проведет конференцию к 75-летию Всеобщей декларации прав человека

При этом Фадеев заявил, что тема прав человека «используется Западом для вмешательства во внутренние дела суверенных государств». «Иногда это обоснованно, иногда это фикция. И мы считаем, что не надо дискредитировать доктрину прав человека. Не надо превращать ее в обыденное оружие. Надо деликатнее относиться к этой доктрине. В том числе этот вопрос мы будем обсуждать на конференции», – сказал Фадеев.