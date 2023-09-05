Путин: украинский народ не является нашим противником
В ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими «нелюдями» и их «последышами», заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
«Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником – не украинский народ, а эти нелюди и их последыши», – объяснил Путин.
В ходе заседания президент также заявил, что с окончанием Великой Отечественной войны нацизм был повержен, но не изжит. В настоящее время он проявляется в русофобии и антисемитизме. Кроме того, Путин привел пример Прибалтики и Украины, где героизация нацистских преступников стала нормой.
В годы Великой Отечественной войны коллаборанты, «бандеровцы и иже с ними» убили 1,5 млн евреев, проживавших на территории Украины, – это четверть от 6 млн человек, уничтоженных за все время Холокоста, обратил внимание Путин. Чтобы это не повторилось, важно показывать, кого сегодня героизирует руководство Украины, считает президент.