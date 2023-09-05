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Путин: украинский народ не является нашим противником

Ведомости

В ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими «нелюдями» и их «последышами», заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником – не украинский народ, а эти нелюди и их последыши», – объяснил Путин.

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В ходе заседания президент также заявил, что с окончанием Великой Отечественной войны нацизм был повержен, но не изжит. В настоящее время он проявляется в русофобии и антисемитизме. Кроме того, Путин привел пример Прибалтики и Украины, где героизация нацистских преступников стала нормой.

В годы Великой Отечественной войны коллаборанты, «бандеровцы и иже с ними» убили 1,5 млн евреев, проживавших на территории Украины, – это четверть от 6 млн человек, уничтоженных за все время Холокоста, обратил внимание Путин. Чтобы это не повторилось, важно показывать, кого сегодня героизирует руководство Украины, считает президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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