Суд смягчил приговор по делу экс-схиигумена Сергия

Их обвинили в разжигании ненависти и вражды, а также в унижении достоинства человека в составе организованной группы. Суд установил, что Могучев разместил на своем YouТube-канале видеоролики, на которых отец Сергий, как считают правоохранители, пропагандировал ненависть к представителям иных конфессий.