Суд смягчил приговор по делу экс-схиигумена Сергия
Московский городской суд снизил срок лишения свободы отцу Сергию (в миру Николая Романова) и его пресс-секретарю Всеволоду Могучеву на 1 месяц. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков.
Такое решение было принято апелляционной коллегией с учетом смягчающих обстоятельств: в отношении отца Сергия – занятие благотворительностью, в отношении Всеволода Могучева – наличие на иждивении родственников.
В удовлетворении ходатайства защиты отца Сергия о проведении комплексной психолого-лингвистико-религиоведческой судебной экспертизы было отказано.
27 января Бабушкинский суд Москвы приговорил отлученного от Церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии РПЦ Сергия к семи годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Могучеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Их обвинили в разжигании ненависти и вражды, а также в унижении достоинства человека в составе организованной группы. Суд установил, что Могучев разместил на своем YouТube-канале видеоролики, на которых отец Сергий, как считают правоохранители, пропагандировал ненависть к представителям иных конфессий.