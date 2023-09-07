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Общество

Суд смягчил приговор по делу экс-схиигумена Сергия

Ведомости

Московский городской суд снизил срок лишения свободы отцу Сергию (в миру Николая Романова) и его пресс-секретарю Всеволоду Могучеву на 1 месяц. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков.

Такое решение было принято апелляционной коллегией с учетом смягчающих обстоятельств: в отношении отца Сергия – занятие благотворительностью, в отношении Всеволода Могучева – наличие на иждивении родственников.

В удовлетворении ходатайства защиты отца Сергия о проведении комплексной психолого-лингвистико-религиоведческой судебной экспертизы было отказано.

Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Его пресс-секретаря Всеволода Могучева — к пяти

27 января Бабушкинский суд Москвы приговорил отлученного от Церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии РПЦ Сергия к семи годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Могучеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Их обвинили в разжигании ненависти и вражды, а также в унижении достоинства человека в составе организованной группы. Суд установил, что Могучев разместил на своем YouТube-канале видеоролики, на которых отец Сергий, как считают правоохранители, пропагандировал ненависть к представителям иных конфессий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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