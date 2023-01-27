Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонииЕго пресс-секретаря Всеволода Могучева — к пяти
Бабушкинский суд Москвы признал виновным отлученного от Церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Сергия (в миру Николая Романова) в возбуждении ненависти и вражды. Судья Наталья Курышева по частичному сложению с прошлым приговором назначила ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, передает корреспондент «Ведомостей».
Его пресс-секретарю Всеволоду Могучеву, который также признан судом виновным по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека в составе организованной группы), назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Поддержать отца Сергия на провозглашение приговора пришли соратники и сочувствующие. Речь священнослужителя с проповедью после приговора прервала собака.
Его адвокат Павел Бабиков заявил журналистам, что приговор будет обжалован, а его доверитель чувствует себя хорошо. В судебном зале заседания после приговора соратники Сергия обвинили адвокатов в работе против подзащитного. В этот момент в Бабушкинском суде Москвы началась эвакуация из-за угрозы минирования и всех слушателей попросили покинуть здание суда.
О духовных вещах 68-летний Романов успел сказать в последнем слове. Он также поблагодарил государственного обвинителя за веру в его здоровье и в то, что он проживет запрошенный срок в тюрьме.
В судебных прениях прокурор по совокупности преступлений попросила назначить Романову наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для его пресс-секретаря Могучева – пять лет лишения свободы.
Судебный процесс по существу с председательствующей судьей Натальей Курышевой длился с середины августа 2022 г. Спустя несколько месяцев судья закрыла процесс от публики и представителей СМИ для обеспечения безопасности участников процесса из-за инцидента на одном из заседаний: единоверцы подсудимого брызгали на прокурора святую воду.
Романову и Могучеву, который ранее занимал должность пресс-секретаря Среднеуральского женского монастыря, следствие инкриминирует преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека в составе организованной группы). На YouТube-канале Могучева были размещены видеоролики, на которых Сергий, как считают правоохранители, пропагандировал ненависть к представителям иных конфессий.
Это не первый приговор для Сергия. Под его руководством был построен Среднеуральский монастырь. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре 2020 г. суд Екатеринбургской епархии отлучил его от Церкви за отрицание коронавируса, после того как Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.
В начале октября 2020 г. Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. Схимонах был задержан в декабре 2020 г. в результате штурма монастыря силовиками. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 г. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.
Монастырь находился в подчинении Екатеринбургской епархии РПЦ, но представители епархии не имели доступа к нему, так как он контролировался Сергием и его сторонниками.
30 ноября 2021 г. Измайловский районный суд Москвы приговорил Романова к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сергий был признан виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве (ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ).