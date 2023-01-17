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Гособвинение запросило бывшему схиигумену Сергию семь лет лишения свободы

Бывший священнослужитель 25 января выступит с последним словом в суде
Яна Суринская
Схимонах был задержан в декабре 2020 г. в результате штурма монастыря силовиками / Пресс-служба Басманного суда

Бабушкинский районный суд Москвы 16 января выслушал прения сторон по второму уголовному делу отлученного от церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Сергия (в миру Николая Романова) и его соратника Всеволода Могучева. Государственный обвинитель запросил для Сергия по совокупности преступлений наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, для Могучева – пять лет лишения свободы. Помощнику бывшего схиигумена будет запрещено три года после освобождения заниматься администрированием интернет-сайтов.

В судебных прениях выступили и защитники подсудимых, которые просили суд вынести оправдательный приговор. Как сообщил «Ведомостям» адвокат Сергия Михаил Толмачев, последнее слово его доверителя суд выслушает 25 января, после чего удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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