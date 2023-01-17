Гособвинение запросило бывшему схиигумену Сергию семь лет лишения свободы

Гособвинение запросило бывшему схиигумену Сергию семь лет лишения свободыБывший священнослужитель 25 января выступит с последним словом в суде
Бабушкинский районный суд Москвы 16 января выслушал прения сторон по второму уголовному делу отлученного от церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Сергия (в миру Николая Романова) и его соратника Всеволода Могучева. Государственный обвинитель запросил для Сергия по совокупности преступлений наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, для Могучева – пять лет лишения свободы. Помощнику бывшего схиигумена будет запрещено три года после освобождения заниматься администрированием интернет-сайтов.
В судебных прениях выступили и защитники подсудимых, которые просили суд вынести оправдательный приговор. Как сообщил «Ведомостям» адвокат Сергия Михаил Толмачев, последнее слово его доверителя суд выслушает 25 января, после чего удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.