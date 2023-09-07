Собянин открыл три новые станции «салатовой» ветки метро

«Сегодня мы завершаем развитие Люблинско-Дмитровской линии. С 2011 г. длина этой ветки выросла в два раза. Построено 12 новых станций – три на юге и девять на севере Москвы. Сегодня открываются три последние станции северного радиуса – «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», – сказал Собянин в ходе церемонии.