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Собянин открыл три новые станции «салатовой» ветки метро

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия последних трех станций северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сегодня мы завершаем развитие Люблинско-Дмитровской линии. С 2011 г. длина этой ветки выросла в два раза. Построено 12 новых станций – три на юге и девять на севере Москвы. Сегодня открываются три последние станции северного радиуса – «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», – сказал Собянин в ходе церемонии.

Как уточнил мэр, с открытием последних трех станций Люблинско-Дмитровской линии полмиллиона человек получили метро в шаговой доступности от дома. В Лианозово сформирован новый московский городской вокзал, объединяющий метро, отметил Собянин, также метро пришло и к МФТИ.

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Отмечается, что после ввода участка «Селигерская» – «Физтех» эксплуатационная длина Люблинско-Дмитровской линии метро превысила 43 км, в ее составе работает 26 станций, а ее эксплуатационная длина превысила 43 км. В результате «салатовая» ветка стала второй по протяженности среди радиальных линий после Арбатско-Покровской. Кроме того, планируется построить 27-ю станцию «Южный порт» между станциями «Кожуховская» и «Печатники».

6 сентября Собянин открыл движение на участке Рассказовка – Аэропорт «Внуково» Солнцевской линии. Эта линия, заявил Собянин, стала одной из самых протяженных линий метро в Москве. В частности, на ней было построено 14 новых станций. Он добавил, что ветка пересекается с Большой кольцевой линией метро и Московским центральным кольцом. 

Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт «Внуково» составляет 5,2 км. Ожидается, что конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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