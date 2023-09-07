Суд в США приговорил Клюшина к 9 годам по делу о кибермошенничестве

Клюшин, владелец и основатель IT-компании «M13», был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда приехал провести отпуск с семьей. Москва направляла запросы об экстрадиции Клюшина в Россию, но Швейцария их отклонила. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.