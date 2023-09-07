Суд в США приговорил Клюшина к 9 годам по делу о кибермошенничестве
Суд в Бостоне (штат Массачусетс, США) приговорил бизнесмена Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда. Минюст США запрашивал для него 14 лет заключения.
Защита собирается обжаловать приговор. По словам адвоката предпринимателя Максима Немцева, защита будет оспаривать как признание Клюшина виновным, так и назначенное судом наказание.
В феврале суд присяжных признал бизнесмена виновным в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с применением электронных средств. Он не признал вину.
Клюшин, владелец и основатель IT-компании «M13», был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда приехал провести отпуск с семьей. Москва направляла запросы об экстрадиции Клюшина в Россию, но Швейцария их отклонила. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.
3 августа этого года гособвинение запросило для бизнесмена 14 лет колонии. Также минюст потребовал оштрафовать Клюшина на $5 млн и обязать его возместить ущерб на $8,3 млн, конфисковать активы, заблокированные на Кипре.