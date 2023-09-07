В Москве арестован начальник полицейского участка Южного Бутова

31 августа также был арестован начальник ОМВД по Басманному району Сергей Андреев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Спустя два дня также был задержан врио главы ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев, он проходит подозреваемым по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).