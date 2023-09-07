Газета
Общество

В Москве арестован начальник полицейского участка Южного Бутова

Ведомости

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главы отделения участковых полиции по Южному Бутову Антона Иванько до 6 ноября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По данным СМИ, Иванько и несколько его пособников регулярно получали деньги за отказ проводить проверку в отношении мигрантов, которые нелегально проживали и работали на территории России.

Это уже третье задержание среди высокопоставленных столичных полицейских с конца августа.

31 августа также был арестован начальник ОМВД по Басманному району Сергей Андреев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Спустя два дня также был задержан врио главы ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев, он проходит подозреваемым по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных