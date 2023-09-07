В Москве арестован начальник полицейского участка Южного Бутова
Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главы отделения участковых полиции по Южному Бутову Антона Иванько до 6 ноября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
По данным СМИ, Иванько и несколько его пособников регулярно получали деньги за отказ проводить проверку в отношении мигрантов, которые нелегально проживали и работали на территории России.
Это уже третье задержание среди высокопоставленных столичных полицейских с конца августа.
31 августа также был арестован начальник ОМВД по Басманному району Сергей Андреев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Спустя два дня также был задержан врио главы ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев, он проходит подозреваемым по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).