Кадыров поздравил Алханова с назначением в ГУПЭ МВД
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил генерал-полковника полиции Руслана Алханова, возглавлявшего МВД республики с 2004 г., с назначением на должность замначальника главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ.
«С большим удовольствием поздравляю дорогого брата, генерал-полковника полиции Руслана Алханова с назначением на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России», – написал он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни назвал Алханова ветераном и одним из достойнейших представителей команды, которую создал Ахмат Кадыров. За годы службы он внес неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом на территории Чечни, подчеркнул он.
О назначении Алханова 6 сентября сообщило управление МВД по СКФО. Начальник главка Сергей Бачурин отметил большой вклад Алиханова как министра внутренних дел Чечни в борьбу с преступностью, а также укрепление законности и правопорядка в регионе.
Алханов проходит службу в органах внутренних дел с 1991 г. Начал работу в милиции в должности милиционера-бойца ОМОН при МВД Чечни. В 2000 г. возглавлял охрану главы администрации Чеченской республики, а в 2000-2003 гг. командовал отдельной ротой при УВД МВД в регионе по обеспечению безопасности высших должностных лиц и охраны органов власти.
В декабре 2004 г. Алханов возглавил МВД Чечни, в 2007 г. окончил Академию управления МВД России, получил степень кандидата юридических наук. В мае 2022 г. указом президента ему было присвоено специальное звание генерал-полковника полиции.