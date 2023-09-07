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Кадыров поздравил Алханова с назначением в ГУПЭ МВД

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил генерал-полковника полиции Руслана Алханова, возглавлявшего МВД республики с 2004 г., с назначением на должность замначальника главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ.

«С большим удовольствием поздравляю дорогого брата, генерал-полковника полиции Руслана Алханова с назначением на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни назвал Алханова ветераном и одним из достойнейших представителей команды, которую создал Ахмат Кадыров. За годы службы он внес неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом на территории Чечни, подчеркнул он.

О назначении Алханова 6 сентября сообщило управление МВД по СКФО. Начальник главка Сергей Бачурин отметил большой вклад Алиханова как министра внутренних дел Чечни в борьбу с преступностью, а также укрепление законности и правопорядка в регионе.

Алханов проходит службу в органах внутренних дел с 1991 г. Начал работу в милиции в должности милиционера-бойца ОМОН при МВД Чечни. В 2000 г. возглавлял охрану главы администрации Чеченской республики, а в 2000-2003 гг. командовал отдельной ротой при УВД МВД в регионе по обеспечению безопасности высших должностных лиц и охраны органов власти.

В декабре 2004 г. Алханов возглавил МВД Чечни, в 2007 г. окончил Академию управления МВД России, получил степень кандидата юридических наук. В мае 2022 г. указом президента ему было присвоено специальное звание генерал-полковника полиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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