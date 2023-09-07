Кадыров поздравил Алханова с назначением в ГУПЭ МВД

Алханов проходит службу в органах внутренних дел с 1991 г. Начал работу в милиции в должности милиционера-бойца ОМОН при МВД Чечни. В 2000 г. возглавлял охрану главы администрации Чеченской республики, а в 2000-2003 гг. командовал отдельной ротой при УВД МВД в регионе по обеспечению безопасности высших должностных лиц и охраны органов власти.