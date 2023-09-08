Букмейт: продажи новой книги Пелевина начнутся 29 сентября

Пелевин традиционно выпускает по одной книге в год. Его прошлый роман «KGBT+» вышел в сентябре 2022 г. В центре сюжета – вбойщик KGBT+, известный на своей планете как «титан перформанса и духа», автор классических стримов «Катастрофа» и «Летитбизм». Вбойщик рассказывает свою биографию, в которой убийства, покушения и почти вековая отсидка в баночной тюрьме пересекаются с историями о личной жизни. Также в книгу вошла повесть «Дом Бахии», рассказывающая о, предположительно, прошлой жизни вбойщика в Бирме и Японии.