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Букмейт: продажи новой книги Пелевина начнутся 29 сентября

Ведомости

20-й роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» начнут продавать во всех книжных магазинах страны 29 сентября в единое время – 20:23 по Москве, сообщила пресс-служба книжного сервиса Букмейт.

«Мускусная ночь – засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности Transhumanism inc. адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей. Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство Roma-3 — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там. А стережет ее хозяин Рима – кровавый и порочный император Порфирий», – приводит сервис аннотацию к новому роману.

Книга будет доступна в электронном и аудиоформатах по подписке Яндекс Плюс с опцией Букмейт, для покупки – на Литрес. Предзаказ бумажного издания можно оформить в интернет-магазинах «Читай-город», «Буквоед» и Book24.

Пелевин традиционно выпускает по одной книге в год. Его прошлый роман «KGBT+» вышел в сентябре 2022 г. В центре сюжета – вбойщик KGBT+, известный на своей планете как «титан перформанса и духа», автор классических стримов «Катастрофа» и «Летитбизм». Вбойщик рассказывает свою биографию, в которой убийства, покушения и почти вековая отсидка в баночной тюрьме пересекаются с историями о личной жизни. Также в книгу вошла повесть «Дом Бахии», рассказывающая о, предположительно, прошлой жизни вбойщика в Бирме и Японии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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