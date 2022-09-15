Новая книга Виктора Пелевина «KGBT+» выйдет в конце сентября

В начале августа представители издательства «Эксмо» сообщили, что впервые за 19 лет Пелевин не выпустит свой ежегодный августовский роман. Год назад писатель представил книгу «Transhumanism Inc.», в которой рассказывалось об устройстве мира через 300 лет. Позже издательство уточнило, что роман все же выйдет. Его приурочат к юбилею Пелевина — в 2022 г. литератору исполняется 60 лет.