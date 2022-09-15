Новая книга Виктора Пелевина «KGBT+» выйдет в конце сентября
Новый роман писателя Виктора Пелевина получила название «KGBT+». Книга поступит в продажу 29 сентября с 20:22 во всех книжных магазинах страны, сегодня стартовал предзаказ романа. Об этом сообщает издательство «Эксмо».
Тираж литературного произведения составит 80 000 экземпляров. Кроме того, роман в электронном виде и аудиоформате появится в сервисе цифровых книг «ЛитРес».
Согласно аннотации, в центре сюжета окажется вбойщик KGBT+ — «титан перформанса и духа». Он является автором классических стримов «Катастрофа», «Летитбизм» и др. «Если вы не слышали его имени, значит, эпоха green power для вас еще не наступила и завоевавшее планету искусство B2B (brain-to-brain streaming) каким-то чудом обошло вас стороной», — говорится в описании.
Отмечается, что книга станет не просто историей «звезды шоу-биза», но «учебником успеха». Вбойщик расскажет свою биографию, в которой убийства, покушения и почти вековая отсидка в баночной тюрьме пересекаются с историями о личной жизни.
В начале августа представители издательства «Эксмо» сообщили, что впервые за 19 лет Пелевин не выпустит свой ежегодный августовский роман. Год назад писатель представил книгу «Transhumanism Inc.», в которой рассказывалось об устройстве мира через 300 лет. Позже издательство уточнило, что роман все же выйдет. Его приурочат к юбилею Пелевина — в 2022 г. литератору исполняется 60 лет.
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