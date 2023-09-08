В Белгородской области ВСУ атаковали шесть муниципалитетов за сутки

Из миномета трижды обстреляли хутор Старый Волоконовского района. В Грайворонском округе по окраине села Заречье-Второе выпустили 12, а по окраине села Дроновка – три минометных снаряда. В Краснояружском районе в поселке Задорожный зафиксировали прилеты пяти минометных снарядов: повреждена линия электропередачи. По окраине поселка Прилесье выпустили три минометных снаряда, по окраине села Староселье – три артиллерийских. ⠀