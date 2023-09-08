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Общество

В Белгородской области ВСУ атаковали шесть муниципалитетов за сутки

Ведомости

За сутки 7 сентября в шести муниципалитетах Белгородской области зафиксировали 64 прилета снарядов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из миномета трижды обстреляли хутор Старый Волоконовского района. В Грайворонском округе по окраине села Заречье-Второе выпустили 12, а по окраине села Дроновка – три минометных снаряда. В Краснояружском районе в поселке Задорожный зафиксировали прилеты пяти минометных снарядов: повреждена линия электропередачи. По окраине поселка Прилесье выпустили три минометных снаряда, по окраине села Староселье – три артиллерийских. ⠀

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В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпустили 10, по селу Белянка – семь, по селу Сурково – шесть, по хутору Панков и селу Терезовка – по четыре минометных снаряда.

На окраине села Богун-Городок в Борисовском районе с БПЛА сбросили самодельное взрывное устройство. В Валуйском округе из ствольной артиллерии четыре раза обстреляли село Новопетровка: в трех частных домах выбило окна, загорелось 100 кв. м сухой травы. Огонь потушила добровольная пожарная дружина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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