В Белгородской области ВСУ атаковали шесть муниципалитетов за сутки
За сутки 7 сентября в шести муниципалитетах Белгородской области зафиксировали 64 прилета снарядов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Из миномета трижды обстреляли хутор Старый Волоконовского района. В Грайворонском округе по окраине села Заречье-Второе выпустили 12, а по окраине села Дроновка – три минометных снаряда. В Краснояружском районе в поселке Задорожный зафиксировали прилеты пяти минометных снарядов: повреждена линия электропередачи. По окраине поселка Прилесье выпустили три минометных снаряда, по окраине села Староселье – три артиллерийских. ⠀
В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпустили 10, по селу Белянка – семь, по селу Сурково – шесть, по хутору Панков и селу Терезовка – по четыре минометных снаряда.
На окраине села Богун-Городок в Борисовском районе с БПЛА сбросили самодельное взрывное устройство. В Валуйском округе из ствольной артиллерии четыре раза обстреляли село Новопетровка: в трех частных домах выбило окна, загорелось 100 кв. м сухой травы. Огонь потушила добровольная пожарная дружина.