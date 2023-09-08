Местные жители и рыбаки через суд требуют остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Всего в судебных документах значится 151 истец, большинство – жители Фукусимы. Все они утверждают, что сброс очищенной от радиации воды наносит ущерб рыболовецкому промыслу и нарушает право жителей на мирную жизнь. Один из адвокатов заявил, что океан является «общественным ресурсом», а потому сброс воды с АЭС является неэтичным.