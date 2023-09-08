Местные жители и рыбаки через суд требуют остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
Рыбаки и жители Фукусимы, а также пяти других префектур вдоль северо-восточного побережья Японии обратились в суд с требованием прекратить сброс воды с АЭС «Фукусима-1», пишет AP.
Всего в судебных документах значится 151 истец, большинство – жители Фукусимы. Все они утверждают, что сброс очищенной от радиации воды наносит ущерб рыболовецкому промыслу и нарушает право жителей на мирную жизнь. Один из адвокатов заявил, что океан является «общественным ресурсом», а потому сброс воды с АЭС является неэтичным.
Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В тот же день китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии, пообещав корректировать регулирующие меры «по мере необходимости». Как передавали СМИ, оператор «Фукусимы-1» Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».
Япония, как стало известно 2 сентября, выделит 20 млрд иен ($136,7 млн) на поддержку рыбохозяйственного бизнеса после запрета КНР на импорт японских морепродуктов.
Решение о сбросе воды было принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ. Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».