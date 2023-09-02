Япония выделит $136 млн на поддержку рыбаков из-за запрета на поставки рыбы в Китай

Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В тот же день китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии, пообещав корректировать регулирующие меры «по мере необходимости». Как передавали СМИ, оператор «Фукусимы-1» Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».