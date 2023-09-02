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Экономика

Япония выделит $136 млн на поддержку рыбаков из-за запрета на поставки рыбы в Китай

Ведомости

Правительство Японии направит 20 млрд иен ($136,7 млн) на поддержку рыбохозяйственного бизнеса после полного запрета на импорт японских морепродуктов, введенного Китаем из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Kyodo.

Официально об этом решении будет объявлено в начале следующей недели.

Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В тот же день китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии, пообещав корректировать регулирующие меры «по мере необходимости». Как передавали СМИ, оператор «Фукусимы-1» Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».

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4 июля МАГАТЭ сочло безопасным сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом японские власти пообещали, что будут разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов.

Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ. Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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