Во взятых у «Фукусимы» пробах обнаружили минимальное содержание трития
Специалисты зафиксировали небольшое содержание радиоактивного трития в пробах воды, взятых в радиусе 3 кв. км от АЭС «Фукусима-1», сообщил оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).
Всего было взято 10 проб, ближайшая из них – всего в 200 м от места сброса воды – показала содержание трития в объеме 10 беккерелей на литр. При этом нижний предел обнаружения этого вещества составляет лишь 8,6 беккерелей/литр. Концентрация трития в морской воде у берегов префектуры Фукусима до выброса составляла порядка около 0,1-1 беккерелей/литр.
В компании напомнили, что предельно допустимая концентрация трития в питьевой воде, согласно нормам ВОЗ, составляет 10 000 беккерелей на литр. В пробах, взятых в радиусе 10 кв. км от АЭС, концентрация трития оказалась меньше нижнего предела обнаружения (7,6-7,7 беккерелей/литр).
Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. 4 июля МАГАТЭ сочло безопасным сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом японские власти пообещали, что будут разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов.
Ранее 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга посоветовала американским политикам, которые поддержали Японию в решении о сбросе воды, «продемонстрировать солидарность и все-таки выпить эту воду». Она также призвала Токио к максимальной открытости по этому вопросу. 31 августа Россельхознадзор Приморья сообщил, что взятые в России 443 пробы рыбы после начала сброса воды с японской «Фукусимы-1» не радиоактивны.
Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков «Фукусимы», однако ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверял, что сбросы воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».