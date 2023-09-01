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Общество

Во взятых у «Фукусимы» пробах обнаружили минимальное содержание трития

Ведомости

Специалисты зафиксировали небольшое содержание радиоактивного трития в пробах воды, взятых в радиусе 3 кв. км от АЭС «Фукусима-1», сообщил оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Всего было взято 10 проб, ближайшая из них – всего в 200 м от места сброса воды – показала содержание трития в объеме 10 беккерелей на литр. При этом нижний предел обнаружения этого вещества составляет лишь 8,6 беккерелей/литр. Концентрация трития в морской воде у берегов префектуры Фукусима до выброса составляла порядка около 0,1-1 беккерелей/литр.

В компании напомнили, что предельно допустимая концентрация трития в питьевой воде, согласно нормам ВОЗ, составляет 10 000 беккерелей на литр. В пробах, взятых в радиусе 10 кв. км от АЭС, концентрация трития оказалась меньше нижнего предела обнаружения (7,6-7,7 беккерелей/литр).

Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. 4 июля МАГАТЭ сочло безопасным сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом японские власти пообещали, что будут разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов.

Ранее по теме: Россельхознадзор сообщил об отсутствии радиации после сброса воды с «Фукусимы»

Ранее 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга посоветовала американским политикам, которые поддержали Японию в решении о сбросе воды, «продемонстрировать солидарность и все-таки выпить эту воду». Она также призвала Токио к максимальной открытости по этому вопросу. 31 августа Россельхознадзор Приморья сообщил, что взятые в России 443 пробы рыбы после начала сброса воды с японской «Фукусимы-1» не радиоактивны.

Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков «Фукусимы», однако ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверял, что сбросы воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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