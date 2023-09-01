Во взятых у «Фукусимы» пробах обнаружили минимальное содержание трития

Всего было взято 10 проб, ближайшая из них – всего в 200 м от места сброса воды – показала содержание трития в объеме 10 беккерелей на литр. При этом нижний предел обнаружения этого вещества составляет лишь 8,6 беккерелей/литр. Концентрация трития в морской воде у берегов префектуры Фукусима до выброса составляла порядка около 0,1-1 беккерелей/литр.