Россельхознадзор сообщил об отсутствии радиации после сброса воды с «Фукусимы»
Взятые в России 443 пробы рыбы после начала сброса воды с японской «Фукусимы-1» не радиоактивны, сообщили в Россельхознадзоре Приморья.
«В августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено», – говорится в сообщении.
Кроме того, в этом месяце было проведено 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели, свидетельствующие о безопасности рыбной продукции, добавили в представительстве.
«Специалистами исследуется полный ассортимент рыбной продукции – вся "белорыбица" – треска, камбала, минтай, палтус, а также лососевые породы рыб, фарш, консервы, краб, моллюски и другие виды рыбной продукции», – уточнили в службе.
Япония начала сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. 4 июля МАГАТЭ сочло безопасным сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом японские власти пообещали, что будут разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов.
Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков «Фукусимы», однако ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверял, что сбросы воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».
30 августа в качестве подтверждения безопасности в зоне сброса воды премьер Японии Фумио Кисида и несколько министров съели морепродукты, которые были выловлены у префектуры Фукусима.