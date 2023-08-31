Россельхознадзор сообщил об отсутствии радиации после сброса воды с «Фукусимы»

Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков «Фукусимы», однако ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверял, что сбросы воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».