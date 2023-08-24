Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за «Фукусимы-1»
Китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии из-за того, что начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1», передает AP News.
Пекин пообещал «динамично корректировать соответствующие регулирующие меры по мере необходимости, чтобы предотвратить риски сброса воды, загрязненной ядерными элементами, для здоровья и безопасности пищевых продуктов в нашей стране». Запрет вступает в силу немедленно.
Как отмечает AP, оператор АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».
В июле Китай ввел временный запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии, а также усилил контроль за сопроводительными документами для продуктов из других префектур.
4 июля Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании TEPCO, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом Япония пообещала, что будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов. Россия усилит санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами, сообщал тогда же Роспотребнадзор.
Японское правительство и TEPCO при этом сообщили, что в океан сбрасывается очищенная от радиации вода, этот шаг необходим для вывода АЭС из эксплуатации и предотвращения случайных утечек радиации.
Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ. Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».