Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за «Фукусимы-1»

4 июля Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании TEPCO, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом Япония пообещала, что будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов. Россия усилит санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами, сообщал тогда же Роспотребнадзор.