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Политика

Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за «Фукусимы-1»

Ведомости

Китайские таможенные власти запретили ввоз всех морепродуктов из Японии из-за того, что начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1», передает AP News.

Пекин пообещал «динамично корректировать соответствующие регулирующие меры по мере необходимости, чтобы предотвратить риски сброса воды, загрязненной ядерными элементами, для здоровья и безопасности пищевых продуктов в нашей стране». Запрет вступает в силу немедленно.

Как отмечает AP, оператор АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) после этого заявления пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».

В июле Китай ввел временный запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии, а также усилил контроль за сопроводительными документами для продуктов из других префектур.

4 июля Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании TEPCO, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Перед сбросом Япония пообещала, что будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов. Россия усилит санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами, сообщал тогда же Роспотребнадзор.

Японское правительство и TEPCO при этом сообщили, что в океан сбрасывается очищенная от радиации вода, этот шаг необходим для вывода АЭС из эксплуатации и предотвращения случайных утечек радиации.

Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ. Вода использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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