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Общество

Россия усилит контроль за продуктами из Японии из-за сброса радиоактивной воды в океан

Ведомости

В России усилят санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морскими продуктами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В сообщении ведомства говорится, что контроль будет усилен «с целью недопущения поступления в оборот на территорию России водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т. д.), произведенных в Японии с повышенным содержанием радионуклидов». Роспотребнадзор поручил территориальным органам усилить контроль при ввозе и обороте такой продукции.

Необходимость такого решения в ведомстве объяснили информацией о том, что Япония заявила о планах начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС «Фукусима-1».

Ввезти продукцию из Японии на территорию России на данный момент возможно при наличии декларации от профильных органов Японии с подтверждением содержания радиоактивных веществ ниже нормы, уточнили в ведомстве. Также необходима справка о результатах исследований о содержании в продуктах радиоактивного цезия.

Ранее 7 июля ограничения на ввоз продуктов питания из Японии решил ввести Китай. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР запретило ввоз продуктов из 10 префектур, в том числе и Фукусимы.

Ранее по теме: МАГАТЭ разрешило сбросить воду из АЭС «Фукусима» в океан

4 июля Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании Tokyo Electric Power, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Она использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ.

7 июля агентство Kyodo сообщило, что японское управление по ядерному регулированию сегодня официально одобрило сброс воды с АЭС «Фукусима-1», который может произойти этим летом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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