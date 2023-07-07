Россия усилит контроль за продуктами из Японии из-за сброса радиоактивной воды в океан

В сообщении ведомства говорится, что контроль будет усилен «с целью недопущения поступления в оборот на территорию России водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т. д.), произведенных в Японии с повышенным содержанием радионуклидов». Роспотребнадзор поручил территориальным органам усилить контроль при ввозе и обороте такой продукции.