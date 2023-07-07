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Политика

Китай ограничил поставки продуктов из Японии из-за решения сбросить воду с «Фукусимы-1»

Ведомости

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая вводит запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии. Об этом управление сообщило в соцсети WeChat.

«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии, включая Фукусиму», – передает сообщение управления «Известия».

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В ГТУ уточнили, что также усилят контроль за сопроводительными документами для продуктов из других префектур Японии. В сообщении таможни не говорится, с какого числа начнет действовать запрет.

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Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 июля сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании Tokyo Electric Power, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Она использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ.

Китай осудил действия Японии, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал японскую сторону «прекратить проталкивать план по сбросу загрязненной воды в океан, утилизировать радиоактивные сточные воды научно обоснованным, безопасным и прозрачным способом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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