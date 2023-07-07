Китай ограничил поставки продуктов из Японии из-за решения сбросить воду с «Фукусимы-1»

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 июля сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании Tokyo Electric Power, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Она использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ.