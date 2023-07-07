Китай ограничил поставки продуктов из Японии из-за решения сбросить воду с «Фукусимы-1»
Главное таможенное управление (ГТУ) Китая вводит запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии. Об этом управление сообщило в соцсети WeChat.
«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии, включая Фукусиму», – передает сообщение управления «Известия».
В ГТУ уточнили, что также усилят контроль за сопроводительными документами для продуктов из других префектур Японии. В сообщении таможни не говорится, с какого числа начнет действовать запрет.
Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 июля сочло безопасными планы оператора японской АЭС «Фукусима-1», компании Tokyo Electric Power, сбросить в Тихий океан накопленную зараженную радиоактивным изотопом трития воду. Она использовалась для охлаждения поврежденных землетрясением и цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС, ее больше невозможно складировать на площадке станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». Решение принято спустя два года исследований экспертов МАГАТЭ.
Китай осудил действия Японии, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал японскую сторону «прекратить проталкивать план по сбросу загрязненной воды в океан, утилизировать радиоактивные сточные воды научно обоснованным, безопасным и прозрачным способом».