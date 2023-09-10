Более 170 человек отравились готовой едой в Санкт-Петербурге

Днем ранее гендиректор «Грин бокс» Максим Яковлев сообщил, что компания временно приостановила работу своих 16 кафе в Санкт-Петербурге после информации об отравлении едой. Яковлев предположил, что причиной отравления могла стать партия яиц, так как именно они входят в начинку для вафель, на которые и были жалобы.