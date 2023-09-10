Более 170 человек отравились готовой едой в Санкт-Петербурге
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 171 случай отравления готовой едой, сообщила пресс-служба ведомства.
Острая кишечная инфекция (ОКИ) была выявлена у 171 человека, среди которых двое детей. Госпитализировано 99 человек. Уточняется, что отравление произошло продукцией «Грин бокс», которая была приобретена через сервис «Самокат» («Умный ритейл»), – в ней обнаружили сальмонеллы. Сейчас продукцию сняли с продажи.
Днем ранее гендиректор «Грин бокс» Максим Яковлев сообщил, что компания временно приостановила работу своих 16 кафе в Санкт-Петербурге после информации об отравлении едой. Яковлев предположил, что причиной отравления могла стать партия яиц, так как именно они входят в начинку для вафель, на которые и были жалобы.
В середине августа во Владимире произошло массовое отравление шаурмой, тогда пострадали свыше 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Позже следователи задержали 46-летнего жителя Московской области, который подозревается в поставке в пункты общепита на территории Владимира мясной продукции, которая не отвечала требованиям безопасности.