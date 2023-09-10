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Общество

Более 170 человек отравились готовой едой в Санкт-Петербурге

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 171 случай отравления готовой едой, сообщила пресс-служба ведомства.

Острая кишечная инфекция (ОКИ) была выявлена у 171 человека, среди которых двое детей. Госпитализировано 99 человек. Уточняется, что отравление произошло продукцией «Грин бокс», которая была приобретена через сервис «Самокат» («Умный ритейл»), – в ней обнаружили сальмонеллы. Сейчас продукцию сняли с продажи.

Днем ранее гендиректор «Грин бокс» Максим Яковлев сообщил, что компания временно приостановила работу своих 16 кафе в Санкт-Петербурге после информации об отравлении едой. Яковлев предположил, что причиной отравления могла стать партия яиц, так как именно они входят в начинку для вафель, на которые и были жалобы.

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В середине августа во Владимире произошло массовое отравление шаурмой, тогда пострадали свыше 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Позже следователи задержали 46-летнего жителя Московской области, который подозревается в поставке в пункты общепита на территории Владимира мясной продукции, которая не отвечала требованиям безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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