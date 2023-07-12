СК завел уголовное дело после отравления 36 детей в Орске
Следователи возбудили уголовное дело после отравления 36 дошкольников в Орске (Оренбургская область). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Дело завели по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья). Максимальное наказание по статье составляет до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.
По версии следствия, 36 детей отравились в детских садах Орска из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества. Уточняется, что всем детям меньше шести лет, они доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных к преступлению лиц, добавили в СК.
В администрации Орска сообщили, что причирной массового отравления детей мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. В мэрии отметили, что продукция предприятия изъята из оборота на время проверки Роспотребнадзора. Власти запретили в период аномальной жары использовать во всех бюджетных учреждениях области молочные продукты без термообработки. Жителям региона также рекомендовали не есть продукцию Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля.
По данным администрации, отравившимся детям от трех до шести лет. Все они ходят в детские сады в разных районах города. Уточняется, что госпитализация потребовалась восьми пациентам, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им поставили предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».
Позже губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что число госпитализированных детей увеличилось до девяти.