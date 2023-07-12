СК завел уголовное дело после отравления 36 детей в Орске

В администрации Орска сообщили, что причирной массового отравления детей мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. В мэрии отметили, что продукция предприятия изъята из оборота на время проверки Роспотребнадзора. Власти запретили в период аномальной жары использовать во всех бюджетных учреждениях области молочные продукты без термообработки. Жителям региона также рекомендовали не есть продукцию Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля.