Суд приговорил экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова к 12 годам колонии

С июля 2015 г. по июль 2016 г. осужденный также отправлял дочери его знакомых 2002 года рождения сообщения и ссылки на порнографию, тем самым, по версии следствия, пробуждал у подростка «интерес к сексуальным отношениям». Помимо этого, с июля 2016 г. по июль 2018 г. в ТРЦ Москвы он целовал девочку в губы, щеку, шею, зная, что ей не исполнилось еще 16 лет.