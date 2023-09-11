Суд приговорил экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова к 12 годам колонии
Савеловский районный суд Москвы назначил бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора Дмитрию Натарову 12 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки и развратных действиях против несовершеннолетнего. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Натарова признали виновным по ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд также назначил ему штраф в двукратном размере суммы взятки – более 18,8 млн руб. и лишил его права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет, если они связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Натарова взяли под стражу в зале суда.
По версии следствия, Натаров с ноября 2008 г. по декабрь 2018 г. получил взятки на сумму более 9 млн руб. за действия и бездействия в пользу гендиректора одной из компаний и за общее покровительство по службе.
С июля 2015 г. по июль 2016 г. осужденный также отправлял дочери его знакомых 2002 года рождения сообщения и ссылки на порнографию, тем самым, по версии следствия, пробуждал у подростка «интерес к сексуальным отношениям». Помимо этого, с июля 2016 г. по июль 2018 г. в ТРЦ Москвы он целовал девочку в губы, щеку, шею, зная, что ей не исполнилось еще 16 лет.
В апреле 2020 г. Натаров был уволен. Как рассказывал его адвокат, Натаров написал заявление об уходе по собственному желанию.