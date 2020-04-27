Помощник руководителя Россельхознадзора Натаров уволен

Об обвинении Натарова в совращении несовершеннолетней стало известно 23 апреля. По данным телеканала РЕН ТВ, потерпевшая – дочь друзей Натарова. Адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе рассказал телеканалу, что все началось, когда девочке было 13 лет, и продолжалось три года. По данным РЕН ТВ, родители узнали о происходящем в марте 2019 г., когда увидели в телефоне ребенка сообщение от чиновника.