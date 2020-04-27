Помощник руководителя Россельхознадзора Натаров уволен
Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова из-за публичных обвинений в совращении малолетних. В своем обращении Турчак отмечал, что появившаяся в СМИ информация о чиновнике может дискредитировать органы госвласти, «тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей», говорится в сообщении партии в телеграм-канале.
Об обвинении Натарова в совращении несовершеннолетней стало известно 23 апреля. По данным телеканала РЕН ТВ, потерпевшая – дочь друзей Натарова. Адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе рассказал телеканалу, что все началось, когда девочке было 13 лет, и продолжалось три года. По данным РЕН ТВ, родители узнали о происходящем в марте 2019 г., когда увидели в телефоне ребенка сообщение от чиновника.
Расследование дела находится на личном контроле руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщает телеканал. Если уголовное дело и возбуждено, то не против Натарова, а по факту преступления, говорил его адвокат Кирилл Бельский. Обвинения, по его словам, являются «заказной кампанией».