Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Помощник руководителя Россельхознадзора Натаров уволен

Ведомости

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза. Он написал заявление об уходе по собственному желанию, рассказал РБК его адвокат Кирилл Бельский.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова из-за публичных обвинений в совращении малолетних. В своем обращении Турчак отмечал, что появившаяся в СМИ информация о чиновнике может дискредитировать органы госвласти, «тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей», говорится в сообщении партии в телеграм-канале.

Об обвинении Натарова в совращении несовершеннолетней стало известно 23 апреля. По данным телеканала РЕН ТВ, потерпевшая – дочь друзей Натарова. Адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе рассказал телеканалу, что все началось, когда девочке было 13 лет, и продолжалось три года. По данным РЕН ТВ, родители узнали о происходящем в марте 2019 г., когда увидели в телефоне ребенка сообщение от чиновника.

Расследование дела находится на личном контроле руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщает телеканал. Если уголовное дело и возбуждено, то не против Натарова, а по факту преступления, говорил его адвокат Кирилл Бельский. Обвинения, по его словам, являются «заказной кампанией».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных