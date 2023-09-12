Мизулина: Милохин покинул Россию после предложения призвать его в армию

11 сентября глава «Лиги безопасного интернета» обратилась к Минобороны с предложением призвать Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что блогер недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Мизулина отметила, что у Милохина нет оснований для отсрочки.