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Мизулина: Милохин покинул Россию после предложения призвать его в армию

Ведомости

Блогер Даня Милохин улетел в Дубай после предложения призвать его на срочную службу в армию России. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково», – написала она в своем Telegram-канале. 

Произошедшее Мизулина назвала «консолидацией и единением гражданского общества» в России. 

11 сентября глава «Лиги безопасного интернета» обратилась к Минобороны с предложением призвать Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что блогер недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Мизулина отметила, что у Милохина нет оснований для отсрочки.

По ее словам, армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» Милохина. «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», – заявила Мизулина.

По данным Mash, Милохин вылетел в Дубай рейсом в 0:50 мск 12 сентября. Telegram-канал писал, что блогер состоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 г.

Милохин уехал в США из России осенью 2022 г. после отказа от участия в шоу «Ледниковый период». Впоследствии он неоднократно жаловался на финансовые проблемы из-за проживания за границей.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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