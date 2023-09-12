Мизулина: Милохин покинул Россию после предложения призвать его в армию
Блогер Даня Милохин улетел в Дубай после предложения призвать его на срочную службу в армию России. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково», – написала она в своем Telegram-канале.
Произошедшее Мизулина назвала «консолидацией и единением гражданского общества» в России.
11 сентября глава «Лиги безопасного интернета» обратилась к Минобороны с предложением призвать Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что блогер недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Мизулина отметила, что у Милохина нет оснований для отсрочки.
По ее словам, армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» Милохина. «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», – заявила Мизулина.
По данным Mash, Милохин вылетел в Дубай рейсом в 0:50 мск 12 сентября. Telegram-канал писал, что блогер состоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 г.
Милохин уехал в США из России осенью 2022 г. после отказа от участия в шоу «Ледниковый период». Впоследствии он неоднократно жаловался на финансовые проблемы из-за проживания за границей.