Комитет ЮНЕСКО не включил «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой

Вопрос о включении вулканов в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поднимался еще в 2021 г. Два года назад, как писал «Коммерсантъ», опасения комитета вызвали планы построить в регионе туристический кластер «Три вулкана» – курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, а также эколагеря и геопарк. Негативного решения ЮНЕСКО удалось избежать после того, как власти Камчатского края изменили границы природного парка «Южно-Камчатский».