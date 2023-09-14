Комитет ЮНЕСКО не включил «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать «Вулканы Камчатки» в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.
«Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов», – написала она.
45-я сессия комитета под председательством Саудовской Аравии проходит сейчас в Эр-Рияде. Абрамченко отметила, что большинство членов комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию и Египет, отметили усилия России по повышению охранного статуса объекта «Вулканы Камчатки».
Вице-премьер напомнила, что Минприроды ведет работу по созданию национального парка «Вулканы Камчатки». До 1 ноября ведомство внесет нормативный правовой акт о его создании в правительство РФ. На этой территории будет установлена охранная зона с особым режимом охраны и использования земельных участков и водных объектов. Абрамченко пояснила, что такая мера позволит «обеспечить целостность» объекта, а также «контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности».
«Вулканы Камчатки» относятся к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Вулканический район был включен в список в 1996 г.
Вопрос о включении вулканов в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поднимался еще в 2021 г. Два года назад, как писал «Коммерсантъ», опасения комитета вызвали планы построить в регионе туристический кластер «Три вулкана» – курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, а также эколагеря и геопарк. Негативного решения ЮНЕСКО удалось избежать после того, как власти Камчатского края изменили границы природного парка «Южно-Камчатский».
ЮНЕСКО вновь рекомендовал включить «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой в августе 2023 г. Организация выразила обеспокоенность из-за изменений границ природного парка»на национальном уровне».