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Комитет ЮНЕСКО не включил «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой

Ведомости

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать «Вулканы Камчатки» в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале. 

«Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов», – написала она. 

45-я сессия комитета под председательством Саудовской Аравии проходит сейчас в Эр-Рияде. Абрамченко отметила, что большинство членов комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию и Египет, отметили усилия России по повышению охранного статуса объекта «Вулканы Камчатки». 

Вице-премьер напомнила, что Минприроды ведет работу по созданию национального парка «Вулканы Камчатки». До 1 ноября ведомство внесет нормативный правовой акт о его создании в правительство РФ. На этой территории будет установлена охранная зона с особым режимом охраны и использования земельных участков и водных объектов. Абрамченко пояснила, что такая мера позволит «обеспечить целостность» объекта, а также «контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности».

«Вулканы Камчатки» относятся к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Вулканический район был включен в список в 1996 г.

Вопрос о включении вулканов в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поднимался еще в 2021 г. Два года назад, как писал «Коммерсантъ», опасения комитета вызвали планы построить в регионе туристический кластер «Три вулкана» – курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, а также эколагеря и геопарк. Негативного решения ЮНЕСКО удалось избежать после того, как власти Камчатского края изменили границы природного парка «Южно-Камчатский». 

ЮНЕСКО вновь рекомендовал включить «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой в августе 2023 г. Организация выразила обеспокоенность из-за изменений границ природного парка»на национальном уровне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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