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Общество

Hunnu Air отменит единственный авиарейс из Монголии в Россию

Ведомости

Монгольская авиакомпания Hunnu Air отменит рейс Улан-Батор – Улан-Удэ с 19 сентября. Билеты на рейс с этой даты убрали из продажи, убедился корреспондент «Ведомостей».

Это единственный рейс компании в Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Билеты на последние авиарейсы Улан-Батор – Улан-Удэ на 19 сентября 2023 г. можно было приобрести до сегодняшнего дня. Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут», – пояснили в авиакомпании.

Изначально рейс Улан-Батор – Улан-Удэ планировали закрыть 27 октября 2023 г. Пассажирам, которые уже купили билеты на период с 19 сентября по 27 октября, нужно обратиться по месту покупки, уточнила авиакомпания.

В Hunnu Air также добавили, что с ноября планируют запустить новые регулярные рейсы в Россию – в Хабаровск. Ранее самолеты авиакомпании летали в Хабаровск по чартерной программе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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