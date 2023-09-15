Hunnu Air отменит единственный авиарейс из Монголии в Россию
Монгольская авиакомпания Hunnu Air отменит рейс Улан-Батор – Улан-Удэ с 19 сентября. Билеты на рейс с этой даты убрали из продажи, убедился корреспондент «Ведомостей».
Это единственный рейс компании в Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«Билеты на последние авиарейсы Улан-Батор – Улан-Удэ на 19 сентября 2023 г. можно было приобрести до сегодняшнего дня. Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут», – пояснили в авиакомпании.
Изначально рейс Улан-Батор – Улан-Удэ планировали закрыть 27 октября 2023 г. Пассажирам, которые уже купили билеты на период с 19 сентября по 27 октября, нужно обратиться по месту покупки, уточнила авиакомпания.
В Hunnu Air также добавили, что с ноября планируют запустить новые регулярные рейсы в Россию – в Хабаровск. Ранее самолеты авиакомпании летали в Хабаровск по чартерной программе.