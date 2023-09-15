Hunnu Air отменит единственный авиарейс из Монголии в Россию

«Билеты на последние авиарейсы Улан-Батор – Улан-Удэ на 19 сентября 2023 г. можно было приобрести до сегодняшнего дня. Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут», – пояснили в авиакомпании.