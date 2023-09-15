В центрах «Воин» прошли подготовку почти 12 000 школьников и студентов

11 мая 2023 г. открылось 12 филиалов центра в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В «Воин» приходят юноши от 14 до 18 лет для подготовки к службе в Вооруженных силах, также существует более расширенная программа для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые люди могут пройти курс обучения военно-прикладному делу, в ходе которого получат навыки огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, полевой медицины и управления беспилотными летательными аппаратами. В зависимости от выбранной программы срок подготовки составляет от трех недель до трех месяцев. Преподавание осуществляют профессиональные инструкторы.