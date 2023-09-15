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В центрах «Воин» прошли подготовку почти 12 000 школьников и студентов

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В центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» прошли подготовку почти 12 000 человек, большинство из которых школьники, сообщил вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам.

«У 4% оценка удовлетворительно, у 96% – отлично и хорошо», – сказал Трутнев. По его словам, такого количества курсантов недостаточно, сегодня в центрах необходимо подготовить 140 млн человек.

Подобная подготовка должна быть высококачественной, чтобы ученики стремились еще раз попасть на обучение, резюмировал Трутнев. 

В августе вице-премьер говорил о том, что в 2024 г. количество центров «Воин» необходимо удвоить. По его прогнозам, к концу этого года всего в центрах будут обучены 11 400 человек. 

Предложение возродить систему добровольной военно-спортивной подготовки принадлежит Трутневу и замруководителю администрации президента России Сергею Кириенко. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу в сентябре 2022 г. 

11 мая 2023 г. открылось 12 филиалов центра в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В «Воин» приходят юноши от 14 до 18 лет для подготовки к службе в Вооруженных силах, также существует более расширенная программа для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые люди могут пройти курс обучения военно-прикладному делу, в ходе которого получат навыки огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, полевой медицины и управления беспилотными летательными аппаратами. В зависимости от выбранной программы срок подготовки составляет от трех недель до трех месяцев. Преподавание осуществляют профессиональные инструкторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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